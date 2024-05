NOVITà IN PANCHINA. A Luciano Gualdi la prima squadra Luciano Gualdi è il nuovo allenatore dell'Alta Brianza Calcio 1951 per la stagione 2024/2025, sostituendo Andrea Ardito. Con esperienza in Serie C e Serie D, Gualdi si prepara per il grande salto dopo aver studiato il ruolo in Eccellenza.