Numeri e statistiche. Dal 2000 ad oggi cinque promozioni e due retrocessioni

Nelle ultime 24 annate, ovvero quelle partite con la stagione 99/2000, culminata con l’approdo in B dopo 50 anni di assenza, la Robur, in tutti i suoi nomi nati dal fallimento dell’Ac Siena ha conquistato in tutto cinque promozioni (più un ripescaggio) e due retrocessioni. Le annate culminate col salto di categoria sono state, dopo quella sotto la guida di Sala, infatti altre quattro. La vittoria in B nel 2002/03, con la prima magica promozione nella massima serie con Papadopolo allenatore, poi quella con Conte, sempre dalla B alla A subito dopo la retrocessione dalla massima serie (Giampaolo, Baroni e Malesani gli allenatori che si succedettero). Cosmi e Iachini, nel 2012/13, non riuscirono ad evitare il medesimo destino (seconda retrocessione) e nell’estate successiva, l’Acr Siena dopo 110 anni di storia chiuse i battenti. Dopo la mancata iscrizione alla B, la Robur vinse immediatamente la D con Morgia, per poi sfiorare solamente il ritorno tra i cadetti esattamente quattro anni più tardi. Da li si apri il capitolo ancora più triste con altri due clamorosi flop societari (con il fugace intermezzo del ripescaggio in C nel 2021), nella speranza che la quinta promozione, quella appena conquistata da Magrini e i suoi apra finalmente altri scenari.