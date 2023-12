Numeri e viabilità. Allo stadio sono attesi 13mila tifosi . Varchi d’ingresso aperti alle 12.30

Con il favore delle tenebre, i tifosi granata hanno già lanciato i loro personalissimi messaggi ai colleghi canarini. Quello che vedete nella foto è solo uno degli striscioni esposti in città, altri sono stati decisamente più espliciti. Il clima pare già piuttosto caldo, insomma. Anche sui social si è scatenato un bel dibattito intorno a questi episodi. Saranno poco più di 13mila gli spettatori presenti al Braglia, questo ha indotto il club ad optare per l’apertura dei varchi d’ingresso già alle 12:30. Saranno 2.347, invece, i sostenitori reggiani presenti nel settore ospiti. Giornata di enorme passione per la città, già dalla mezzanotte è stata vietata la sosta in zona Porta Nord e dalle 6 i divieti anche in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli. Dalle 11 chiuse la stessa piazza, viale Monte Kosica, da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci ( dalla rotatoria di via Breda), chiuse al transito.

a.t.