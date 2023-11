Numeri. Galligani e Masini i bomber bianconeri. Il Siena è l’unica squadra senza sconfitte

Con la rete segnata allo Scandicci Elia Galligani ha raggiunto Masini a quota 3: sono loro i migliori marcatori della Robur. In testa alla graduatoria dei migliori realizzatori del girone ci sono invece Bjorn Doka dell’Asta e Adami della Nuova Foiano. Quindici (come la Castiglionese) le reti segnate dalla Robur in otto partite (una in meno delle altre squadre di alta classifica), meglio hanno fatto soltanto Nuova Foiano e Mazzola a 17 (i biancocelesti ne hanno realizzate 7 nella gara con l’Asta). Anche la difesa bianconera è tra le migliori del raggruppamento: sono 6 i gol subiti (come la Nuova Foiano e la Colligiana); sul primo gradino del podio il Terranuova Traiana con solo 4 reti prese. Se il Siena è l’unica squadra che dall’inizio non ha mai perso, la Nuova Foiano e la Sinalunghese sono quelle che non hanno mai pareggiato. A non aver mai vinto il Pontassieve e il Firenze Ovest.