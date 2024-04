Numeri. Nessuna sconfitta nell’intera stagione. Siena da record

La squadra di Magrini non ha soltanto tolto la Robur dal fango dell’Eccellenza – gradino più basso mai raggiunto dal 1904 a oggi –, ma è anche riuscita a regalare un’altra chicca alla storia bianconera: l’imbattibilità stagionale. In 32 partite giocate, Bianchi e compagni hanno ottenuto 24 vittorie e 8 pareggi, per un totale di ben 80 punti in classifica. Un traguardo mai tagliato dal Siena calcio e del quale in pochissimi, nel mondo del pallone, possono vantarsi (ci stanno provando, in questa annata sportiva, anche il Trapani e l’Isernia, ma entrambi hanno ancora una giornata da giocare). Certo, il campionato era quello di Eccellenza e l’organico a disposizione di mister Magrini, fuori categoria in ogni suo elemento. Ma vincere non è mai facile, stravincere ancor meno, terminare un campionato con lo ‘zero’ sotto a voce ‘sconfitte’ quasi impossibile. Quasi.