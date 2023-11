Nuoto, risultati da applausi ai campionati italiani paralimpici. Pioggia di medaglie per New Team Giano

Risultati da applausi per tre aretini alla quinta edizione dei campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico in vasca corta che si sono svolti il fine settimana del 25 e 26 novembre presso il polo acquatico di Ostia. La diciassettenne Emma Lancini, che ha preso parte alle sue prime gare agonistiche poco più di un anno fa facendo subito intravedere il suo talento, ha vinto i 50 e 100 stile libero e i 50 dorso nella sua categoria di disabilità S6, battendo il record nazionale Juniores nei 50 stile libero e il record italiano assoluto nei 50 dorso. Un autentico trionfo il suo, così come quello di Andrea Feri, che nella categoria S7 ha primeggiato nei 50 rana: primato nazionale assoluto anche per lui. Infine, gloria anche per Filippo Calchetti, categoria S11 (ipovedenti), che ha ottenuto tre argenti (50, 100 stile libero e 100 rana) con record nazionale Juniores nei 50 stile libero. I tre giovani hanno partecipato a questa edizione con i colori della New Team Giano di Subbiano, che nonostante avesse solo loro tre in gara, si è classificata al 12° posto assoluto su ben 65 team e 265 iscritti.

Numeri importanti che sottolineano quanto il nuoto paralimpico si stia espandendo in modo capillare, se si considera che alla prima edizione dei campionati italiani nel 2018, a Loano, parteciparono 100 atleti di 34 team. Per i tre nuotatori aretini, insomma, grande soddisfazione per aver nuotato da protagonisti davanti ai migliori talenti italiani. Una soddisfazione sottolineata dal loro abbraccio finale. Anche per la squadra, la New Team Giano, arriva la conferma del buon lavoro portato avanti negli ultimi anni.

Luca Amorosi