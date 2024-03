NUOVA REAL METAURO-FALCO. Poche occasioni da gol. Traversa di Bartoli

NUOVA REAL METAURO

0

FALCO ACQUALAGNA

0

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Grossi, Colombaretti, Giuliani M. (18’st Loberti), Boiani, Ceramicoli (32’st Shpendi), Gambelli, Biondi (40’st Falcioni), Aguzzi. All. Cipolla

FALCO ACQUALAGNA: Gori, Arradi, Stefani, Bartoli, Smacchia, Renghi, Cazzola (30’pt Bruscaglia), Di Muccio (30’st Lupini), Ottaviani (40’st Smacchi), Marcucci (45’st Giovanelli-Fraternali), Ferraccio (20’st Monte). All. Betelli

Arbitro: Di Rago di Macerata

Pareggio giusto al termine di una gara molto equilibrata e povera di azioni da gol. Un nulla di fatto che rispecchia l’andamento del gioco fatto di veloci fraseggi dei padroni di casa e contropiede degli ospiti. Una occasione per parte. Nel primo tempo al 37’ Gori respinge corto il tiro di Grossi e poi si ripete sul debole ta-pin di Gambelli che non ne approfitta. L’atra occasione nel recupero quando l’arbitro fischia una punizione per gli ospiti con il tiro di Bartoli che si stampa sulla traversa.