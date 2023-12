Nuovo sponsor per il Quarrata. Si tratta di Banca Alta Toscana

Banca Alta Toscana sarà lo sponsor del Quarrata sino alla fine della stagione sportiva in corso. Una partnership, quella fra l’istituto bancario e la società calcistica quarratina, che è già stata "battezzata" sul terreno di gioco: domenica scorsa, nella partita di campionato contro l’Atletica Castello chiusasi a reti inviolate, i giocatori di mister Francesco Fabbri sono scesi in campo con la nuova maglia recante sul petto il logo della banca.

L’accordo è stato presentato ufficialmente nella sede di Vignole, alla presenza di Alberto Banci e Tiziano Caporali, rispettivamente presidente e direttore generale di Banca Alta Toscana, e di Vasco Gori, presidente del Quarrata. "Banca Alta Toscana sostiene il Quarrata Olimpia per il campionato 2023/2024 – spiega il presidente Banci – nel programma di supporto che la nostra banca dedica alle realtà sportive e sociali che operano sul territorio. Siamo orgogliosi di rappresentare, nella nostra comunità, un punto di riferimento per tutti. Questa è la missione caratterizzante il credito cooperativo e anche oggi siamo qui per questo".

Una visione condivisa dal direttore generale dell’istituto localizzato sul nostro territorio. "La nostra banca è da sempre al fianco delle persone e delle collettività del nostro territorio – ha aggiunto Caporali –, in particolare ci teniamo molto a sostenere lo sport perché, attraverso realtà come il Quarrata Olimpia, viene promosso un modello sano e positivo di crescita individuale e collettiva – conclude – soprattutto per le nuove generazioni".

La sponsorizzazione riguarderà sia la prima squadra, impegnata in Prima Categoria dopo la retrocessione della scorsa primavera, che la formazione Juniores. Un’intesa per la quale il numero uno del sodalizio calcistico quarratino ha ribadito soddisfazione. "Ringrazio Banca Alta Toscana per il supporto, in un momento nel quale anche la gestione della quotidianità è diventata più difficile per una società sportiva – le sue parole –; ci auguriamo di poter festeggiare questo accordo con una vittoria, nella prossima giornata di campionato".

Il Quarrata è attualmente quinto nel girone C della Prima Categoria, a cinque punti dalla vetta, e nel prossimo fine settimana se la vedrà con l’Albacarraia. L’incontro si svolgerà a Prato, considerando l’indisponibilità del Raciti alla luce degli interventi previsti. E proprio su questo aspetto, Gori ha espresso un desiderio, sollecitando l’amministrazione. "Ci auguriamo di poter avere lo stadio a disposizione quanto prima – ha concluso –; ci è stato detto che i lavori dovrebbero iniziare il mese prossimo. Restiamo in attesa".

G.F.