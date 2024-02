Obiettivo Pontassieve. Boccardi: ‘crampo’ da verificare bene. Torna Cavallari

Alla ripresa degli allenamenti, in vista della gara casalinga con il Pontassieve, in programma domenica al Berni di Badesse, lo staff medico della Robur dovrà valutare le condizioni di Filippo Boccardi. L’attaccante, ieri al Manni, è dovuto uscire anticipatamente dal campo: "Ha avvertito un piccolo crampo – ha spiegato il vice allenatore Gill Voria – e la speranza è che si tratti soltanto di quello. Abbiamo comunque deciso di sostituirlo perché siamo in una fase cruciale del campionato".

Per domenica dovrebbe tornare abile e arruolabile Cavallari che ieri è rimasto in panchina per ‘precauzione’. Da valutare invece la situazione di Aseged Ivan, alle prese con una distorsione alla caviglia. Sarà costretto a fare da spettatore, ancora, Cristiani, ai box per una lesione muscolare. I tempi di recupero, per il centrocampista, saranno piuttosto lunghi.