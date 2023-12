Obiettivo recuperi. Decima giornata con lo ‘spezzatino’. Venerdì il Mazzola

Dopo il rinvio della decima giornata, per l’emergenza maltempo che ha colpito la Toscana nei primi giorni di novembre, il Comitato regionale aveva fissato in sabato 23 dicembre la data in cui recuperare gli incontri. Ma aveva altresì dato ai club la possibilità di accordarsi per scendere in campo in giorni differenti da quello individuato. Il turno, in programma in questo week-end, partirà quindi con l’anticipo di domani Scandicci-Fortis Juventus. Venerdì sarà invece la volta di Signa-Mazzola; tutte le altre gare andranno in scena sabato: oltre a Rondinella Marzocco-Siena saranno disputati i match Baldaccio Bruni-Castiglionese, Colligiana-Nuova Foiano, Pontassieve-Lastrigiana, Asta-Firenze Ovest e Terranuova Triana-Sinalunghese (a osservare il turno di riposo Audax Rufina). Tutti gli incontri avranno inizio alle 14,30. Nelle scorse ore il Comitato regionale Toscana ha anche stabilito che il recupero della gara di Coppa Italia tra il Terranuova Traiana e il Firenze Ovest, inizialmente in programma mercoledì scorso, andrà in scena sabato 30 dicembre. La partita non è stata giocata per un incidente stradale capitato alla terna arbitrale mentre si stava recando allo stadio.