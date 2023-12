Occasioni da una parte e dall’altra. Triana si ferma sulla traversa, l’Urbino fallisce un penalty. Pari senza reti nel match di Osimo

osimana

OSIMANA: Piergiacomi, Paccamiccio (1’ st Fermani N.), Mosquera (35’ st Falcioni), Borgese, Patrizi, Micucci, Pasquini, Bambozzi (16’ st Bugaro), Tittarelli, Triana (48’ st Mercanti), Ambanelli (9’ st Buonaventura). Panchina: Santarelli, Fermani R., Labriola, Marchesini, Mercanti, All. Aliberti.

URBINO: Petrucci, Nisi, Tamagnini (1’ st Morani), Pierpaoli (35’ st Barro), Bellucci, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi, Boccioletti, Montesi (45’ st Esposito). Panchina: Stafoggia, Santi, Sergiacomi, Mari. All. Ceccarini

Arbitro: Chiarotti di Macerata

Un altro pareggio per l’Osimana, un passo indietro nei risultati (in casa) e nel gioco per la formazione del duo Aliberti-Labriola, anche se davanti i giallorossi si trovano di fronte i secondi della classe. Un’Osimana non al completo. Non c’è Alessandroni per un lutto in famiglia, Buonaventura, non al meglio per un’influenza che l’ha colpito in settimana, parte dalla panchina assieme a Bugaro. L’Osimana si fa vedere all’8’, ma il colpo di testa di Mosquera appostato sul secondo palo esce di poco servito da un cross di Patrizi. La mira imprecisa è un po’ il refrain dell’ultima sfida casalinga dell’anno per i senzatesta. Ci vuole un super Piergiacomi dall’altra parte invece a deviare un tiro ravvicinato di Rivi. Triana colpisce l’ennesima traversa stagionale per gli osimani, ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco. Mosquera invece non centra la porta di piatto. Finisce in attacco l’Urbino, ma il colpo di testa di Montesi termina alto. Nel secondo tempo l’Osimana parte all’attacco, ma troppi i passaggi sbagliati. Ci prova Fermani da fuori area, ma non inquadra la porta. Nell’unico cross per Tittarelli di tutta la partita, effettuato da Triana, il bomber centra la porta di testa, ma Petrucci c’è. La grossa occasione ce l’ha l’Urbino nel finale: Piergiacomi atterra Boccioletti in area, rigore che lo stesso Piergiacomi intuisce a Morani. Ora per l’Osimana testa alla finale di Coppa contro la Maceratese di giovedì alle 20 al Bianchelli di Senigallia. Questa mattina ci sarà un incontro in Questura ad Ancona con le due società. Si va verso la prevendita dei biglietti con tanto di tagliando nominativo.