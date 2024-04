Occhi puntati sul Daino. Oggi può vincere la Coppa

Il punto più alto della propria giovane storia. Lo toccherà oggi (ore 19) il Daino Santa Croce grazie alla finale della Coppa Emilia di Prima categoria contro i modenesi del Colombaro sul palcoscenico del sintetico di Savignano sul Panaro. Un risultato oltre ogni più rosea aspettativa per il club cittadino, giunto alla sua seconda stagione di Prima categoria con il ciclo aperto dal mister Andrea Di Martino. In palio, oltre al trofeo, il secondo posto nella graduatoria dei ripescaggi in Promozione alle spalle della vincitrice dei play-off regionali che ha il posto assicurato al piano superiore, dopo aver vinto la bellezza di cinque spareggi sfidando anche le vincenti degli altri gironi.

Molto pesante l’assenza del bomber e capitano Federico Sica, squalificato per recidiva in ammonizione, quindi si dovrà cercare una soluzione per garantire efficacia all’attacco biancazzurro. La formazione modenese, che occupa una posizione di centro-classifica nel girone D, ha da tempo spostato gli sforzi sulla competizione parallela al campionato e il trainer Stefano Antonelli, ex tecnico del Castellarano, dovrà rinunciare allo stopper Malavasi pure lui fermato dal giudice sportivo; fra gli elementi di spicco l’esterno mancino Vandelli, il mediano Cigarini prelevato l’anno scorso dal Casalgrande e la punta centrale Adjetey. Negli due turni ad eliminazione diretta il Daino ha regolato rispettivamente la Casalese e in semifinale i ferraresi del Gallo, spuntandola sempre ai calci di rigore; la formula dell’ultimo atto prevede, in caso di parità, la disputa deisupplementari da 15’ ciascuno e gli eventuali tiri dal dischetto. Fischia Meloro di Parma. Fino a poche settimane fa il club del presidente Nerino Piccinini era certo anche del pass per i play-off nel girone C, ora negato dal distacco oltre la soglia dei 6 punti dal Masone, secondo della classe.

Seconda e Terza. Ufficializzati i match della post season. Per i play-off nel girone reggiano lo United Albinea attende il Rapid Viadana (ore 16.30) e la vincente sfiderà in finale al "Bedogni" il 5 maggio l’Atletico Bibbiano Canossa che ha chiuso la stagione in seconda piazza. Per i play-out doppia sfida Sporting Cavriago-Reggio Calcio con ritorno sul campo dei cittadini avanti grazie ai due scontri diretti vinti in campionato.

Nel girone A di Terza categoria spazio alle semifinali play-off con Puianello-Biasola e Sporting Tre Croci-Invicta Gavasseto (ore 18.30); le squadre di casa hanno il vantaggio di essere promosse anche con la parità al termine degli eventuali supplementari. Per il girone B si parte col primo turno che prevede Cavriago-Cadelbosco, Montebello-M.T.1960 e Team Corcagnano-Fosdondo, mentre la Plaza Montecchio è già al turno successivo grazie all’argento.