Occhi sulla Recanatese. Si aspetta Morra, Cernigoi ancora out

C’è un Rimini che ripensa al derby e un Rimini che è costretto a concentrarsi sulla Recanatese. Mentre mister Troise tiene gli occhi puntati sull’infermeria. Perché, c’è da dirlo, il confronto già impari con il Cesena è stato reso ancora più complicato dall’assenza, in casa biancorossa, di mezzo attacco. O meglio di quella parte dell’attacco capace di dare sollievo alla squadra di Troise anche nei momenti più complicati. Senza Morra e Cernigoi, forse, era possibile pensare di fare meglio contro i ’cugini’ bianconeri. E a Cernigoi il tecnico campano presumibilmente dovrà rinunciare anche nell’infrasettimanale di martedì pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) in casa dei marchigiani. Un problema a un polpaccio ha costretto l’attaccante lombardo al forfait nel derby. Problema che evidentemente Cernigoi, nonostante la sua presenza venerdì sera in panchina al ’Neri’, si porterà dietro per più di qualche giorno. Lo stesso vale per Marchesi, anche lui alle prese con un acciacco fisico che lo ha tenuto lontano dalla sfida dell’anno.

Discorso diverso per Morra. L’attaccante piemontese con il Cesena si è ritagliato solo un piccolo spazio, ma per la gara contro la Recanatese dovrebbe essere pienamente recuperato e scendere in campo dal primo minuto. Tutte valutazioni, queste, che mister Troise farà in queste ore. I biancorossi ieri sono tornati immediatamente in campo, con addosso ancora le scorie che i novanta minuti con il Cesena hanno evidentemente lasciato. Una giornata di scarico, ma già da oggi si inizierà a fare sul serio. Il tecnico del Rimini dovrà mettere sul piatto della bilancia anche le energie spese. Pensando a quelle messe in campo da Sala che da diversi mesi non metteva tanti minuti nelle gambe, come quelli raccimolati contro il Cesena, alla guida delle operazioni in mezzo al campo. Presumibilmente con la Recanatese mancheranno anche Capanni e l’ultimo arrivato Oddi. Per l’esterno il recupero dall’infortunio si sta rivelando più tortuoso di quanto messo in programma. Mentre il terzino arrivato l’ultimo giorno del mercato deve scrollarsi di dosso un vecchio infortunio che richiede ancora qualche settimana per essere smaltito. Oggi Troise rivedrà tutti all’opera sul sintetico del ’Neri’ e domani sarà già il momento delle scelte. Ora con pochi margini di errore.