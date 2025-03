Occorrerà mandare un messaggio Whatsapp alle ore 11 in punto di martedì 18 marzo. Tre posti omaggio ai nostri lettori. Ecco come

Anche in occasione della partita più attesa del campionato, il derby Forlì-Ravenna di domenica 23 marzo, alcuni lettori del Carlino potranno entrare gratuitamente allo stadio Morgagni, grazie all’accordo tra il nostro giornale e la società Forlì F.C. Visto che la partita coincide con la ‘giornata biancorossa’ – nella quale non sono validi tutti gli altri omaggi – cambiano però le modalità per partecipare.

Innanzitutto, i biglietti omaggio saranno tre, uno per ogni fortunato lettore. Come aggiudicarsene uno? Non tramite le telefonate, come era stato in occasione delle precedenti partite casalinghe, ma su Whatsapp. Occorrerà scrivere un breve testo, con il proprio nome e cognome seguito dalla parola ‘derby’, e inviare un messaggio al numero 366.6560359 (per farlo, conviene memorizzare il numero in rubrica; dall’altra parte dello schermo ci sarà un addetto della società). Quando? Esattamente alle ore 11 di martedì 18 marzo. Non un secondo prima: fa fede ovviamente l’orario di arrivo. I nomi dei tre più veloci e fortunati che appariranno sul display potranno entrare gratuitamente alla partita che potrebbe decidere la corsa per la promozione in serie C.