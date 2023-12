Oggi ai Marmi (ore 18,30). La Carrarese tasta il polso alla sorpresa Recanatese. Tre punti per volare in alto

È una delle sorprese del Gruppo B e alle 18,30 di oggi arriverà allo Stadio dei Marmi con l’intento di giocarsi le proprie carte per riuscire a fare il colpo grosso in un fortino che, fin qui, si è dimostrato inespugnabile. Con 22 punti in classifica, 10 dei quali ottenuti lontano dalle mura amiche, la Recanatese è una squadra temibile, a cui piace giocare un calcio offensivo (22 gol segnati) ma che concede fatalmente spazi anche agli avversari, come testimoniano le 20 reti incassate da inizio campionato. I marchigiani in questo primo terzo di stagione hanno vissuto di alti e bassi, non trovando la continuità necessaria per il salto di qualità. E il momento attuale lo evidenzia: dopo aver pareggiato quattro giornate fa 2-2 contro il Sestri Levante, penultima della classe, i ragazzi di Pagliari – che sulla panchina dei marmiferi ha disputato 48 partite in due diverse esperienze fra il luglio 1999 e il giugno 2002 – hanno travolto per 4-1 l’Olbia, salvo poi perdere in casa due settimane fa contro l’Ancona e farsi raggiungere sull’1-1 dal Pineto al 90’ la scorsa giornata.

Lo stato di forma sorride quindi alla Carrarese, reduce dai tre successi per 1-0 con Pescara, Juventus Next Gen e Spal e dal prezioso 1-1 di Perugia dello scorso sabato. Per mister Dal Canto, quindi, non è il momento di abbassare la guardia ma, anzi, di sfruttare al meglio l’attuale momento positivo per mettere in cantina altri punti e non perdere il treno di testa. Per farlo, il tecnico veneto potrà contare di nuovo su Di Gennaro, ma non su Morosini, Simeri e Giannetti, ai box assieme ai lungodegenti Capezzi e Grassini. Con il rientro dell’ex Feralpisalò, tornano i ballottaggi in difesa dove dovrebbe essere Coppolaro ad accomodarsi in panchina. Davanti, vista l’assenza last minute di Giannetti e Simeri, riconferma per il tandem Panico-Capello e chance per Opoola a partita in corso, mentre nel mezzo solito ballottaggio Schiavi-Zuelli in regia e Cicconi-Belloni per la fascia sinistra (in vantaggio i primi).