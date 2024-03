Oggi ai Marmi (ore 20,30). Carrarese, tutto in una notte. Imperativo battere il Perugia per ipotecare il terzo posto

Tutto in una notte, o quasi. La Carrarese ritrova il Perugia allo stadio dei Marmi ad oltre dieci anni dall’ultimo incrocio e in una partita tutt’altro che banale. In palio c’è un terzo posto che gli azzurri vogliono non solo difendere con le unghie ma se possibile consolidare ulteriormente. Una vittoria li porterebbe a +5 sul Grifo ipotecando seriamente il piazzamento attuale. Carrarese e Perugia, Cesena a parte, sono le squadre più in forma del campionato e nel girone di ritorno stanno volando coi biancazzurri che hanno fatto 29 punti (media 2,07) e gli azzurri 27 (media 1,92). Nella sfida tra nuovi tecnici, però, è Calabro (media 2,16) a spuntarla su Formisano (1,93).

E’ curioso il fatto che tutte e due le squadre abbiano cambiato i rispettivi allenatori, Dal Canto e Baldini (che fra l’altro sono grandi amici), dopo una sconfitta con l’Arezzo a poche settimane di distanza. Il Perugia ha optato su una soluzione interna e low cost promuovendo l’allenatore della Primavera. Alessandro Formisano sta facendo benissimo ma su 15 gare in panchina ne ha anche perse 4 di cui tre, oltre a quella interna col Cesena, in trasferta (Sestri Levante, Torres ed Entella). Calabro, invece, di 12 partite non ne ha ancora persa una ed in casa le ha vinte tutte. Ai Marmi ha già battuto la prima, la seconda e la quinta in classifica. Gli manca la quarta per fare l’en plein. Ci sono tutte le premesse, quindi, per assistere ad una grande gara che nonostante la collocazione infrasettimanale potrebbe avere una degna cornice di pubblico.

In casa Carrarese ci sono giusto un paio di dubbi di formazione. Dietro col rientro di Illanes ci sarà il solito ballottaggio tra 4 difensori per 3 posti. L’altro punto interrogativo riguarda la mediana a due: con Capezzi verrà riconfermato Zuelli o sarà abbassato Della Latta inserendo Finotto sulla linea di trequarti assieme a Panico?