Oggi arriva il San Donato Tavarnelle. E il Grifone vuole l’intera posta in palio

Quindicesima giornata dell’andata e il Grosseto ospita oggi (inizio alle 14,30) allo "Zecchini" il San Donato Tavarnelle che in classifica ha 21 punti rispetto ai 28 dei biancorossi "Il nostro atteggiamento tattico – esordisce mister Bonuccelli (nella foto), che oggi dovrà fare a meno dello squalificato Riccobono – rimane sempre quello offensivo. Oltre ai soliti ingredienti necessari per disputare una gara vincente sarà fondamentale evitare la fretta, avere tanta pazienza e cercare di allargare il gioco sugli esterni contro avversari che si chiudono molto. Sarà necessario avere molta attenzione alle loro ripartenze perché dispongono di due esterni molto bravi nell’uno contro uno". In casa del Grifone c’è molta fiducia nella conquista dell’ottava vittoria perché non è pensabile perdere ulteriore terreno rispetto al vertice della classifica in queste tre ultime gare, contro avversari abbordabili, del girone d’andata. "Per fare bene il Grosseto – dice il Bonuccelli – oltre alla condizione psico-fisica deve mettere in campo la qualità che possiede, come si è visto domenica scorsa, con il giusto equilibrio nei meccanismi". Sul mercato il tecnico è chiaro: "Contento della rosa attuale, ma se c’è l’occasione non ce la faremo scappare. Parlo di giocatori bravi in campo e in grado di accettare le mie decisioni, così come non facciamo problemi a chi vuole andarsene".