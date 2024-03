Oggi big match a Ferrara. Carrarese, rimaneggiata. Attenzione alla Spal. Calabro mescola le carte

Non avrà la “garra“ argentina di Nicolas Schiavi e Julian Illanes la Carrarese quest’oggi (ore 17,30) a Ferrara ma non le mancherà di certo lo spirito guerriero. Le defezioni contestuali dei due sudamericani tolgono qualche dubbio di formazione ad Antonio Calabro rispetto al solito. E’ obbligata, infatti, la scelta dei tre difensori così come appare scontato che Capezzi e Della Latta formeranno la coppia di mediani. A sinistra rientra Cicconi mentre a destra Grassini dovrà sgomitare per riprendersi il posto da titolare che ormai si è guadagnato sul campo Zanon. Con Capello e Panico anche loro sicuri della titolarità rimane un solo interrogativo: chi farà da secondo trequartista?

Il tecnico pugliese ha solo l’imbarazzo della scelta. La testa direbbe Finotto visto che con un suo gol ha deciso l’ultima sfida contro la Juventus Next Gen ma l’attaccante veneto potrebbe anche stavolta essere usato come arma letale da sfruttare a gara in corso. In quel ruolo, allora, potrebbe partire benissimo uno tra Palmieri e Belloni. Nei 22 convocati non c’è Giannetti mentre Morosini è presente ma solo pro forma, per tornare a respirare il clima partita.

Se la Carrarese lamenta assenze importanti non se la passa meglio la Spal. Le mancheranno i due interni titolari di centrocampo (Carraro infortunato e Buchel squalificato). E’ out per squalifica il terzino sinistro Trippaldelli e in difesa dovrebbe mancare anche Bruscagin mentre Peda è via con l’Under 21 della Polonia. Il problema grosso per mister Di Carlo è inventarsi la coppia di centrocampo. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha stabilito che il settore ospite dello stadio Paolo Mazza di Ferrara sarà accessibile soltanto attraverso la presentazione della Tessera del Tifoso. La decisione in linea teorica non vieta l’ingresso ai supporters azzurri ma in pratica si visto che la tifoseria organizzata apuana storicamente è sempre stata contraria alla tessera.