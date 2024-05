Oggi decollano i playoff. Carrarese, paura rientrata per il difensore Imperiale. Escluse lesioni ai legamenti

E’ rientrato il grande spavento per Marco Imperiale. Il capitano durante il weekend si è sottoposto ad esami che hanno escluso la rottura dei legamenti o comunque una qualche lesione grave. Il difensore siciliano venerdì scorso nella partitella con la San Marco Avenza aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio che aveva fatto scattare il campanello d’allarme ma alla fine l’infortunio sembra essere di lieve entità. Il giocatore non ha avuto versamenti e riesce a flettere l’arto senza problemi. Potrebbe volerci qualche giorno ulteriore di riposo o di allenamenti personalizzati ma già per il rientro in campo di martedì 14 maggio dovrebbe essere a disposizione.

Un bel sospiro di sollievo per Calabro e tutto il mondo azzurro visto che Imperiale è uno di quegli elementi insostituibili sia perché è l’unico mancino del reparto arretrato sia per le sue caratteristiche uniche di velocità e reattività nel contesto di una difesa pur fortissima. La Carrarese ieri è tornata sul pezzo dopo la domenica di riposo ed oggi si sottoporrà ad una doppia seduta di allenamento. La sera, poi, tutti davanti al televisore per assistere al primo turno dei playoff, quello che parte dai gironi e mette di fronte ben 18 squadre.

Questi sono gli accoppiamenti: Atalanta Under 23-Trento, Legnago-Lumezzane, Giana Erminio-Pro Vercelli, Gubbio-Rimini, Pescara-Pontedera, Juventus Next Gen-Arezzo, Taranto-Latina, Picerno-Crotone e Cerignola-Giugliano. Sono tutte partite in gara secca che si giocano in casa della squadra meglio classificata in campionato e che in caso di parità al 90° prevedono la qualificazione proprio dei padroni di casa. A distanza di soli 4 giorni, sabato 11 maggio, le 9 squadre vincenti scenderanno di nuovo in campo per i sedicesimi di finale. A loro si aggiungeranno come teste di serie Triestina, Perugia e Casertana. La formula rimane invariata: partita da novanta minuti senza supplementari o rigori. In caso di pareggio passa la squadra ospitante.

La Carrarese entrerà in scena dalla fase nazionale, agli ottavi di finale, quando gli incontri diventeranno due. Come testa di serie gli azzurri inizieranno in trasferta martedì 14 maggio e giocheranno il ritorno in casa sabato 18 maggio. L’avversario dei marmiferi verrà sorteggiato e lo si conoscerà solo al termine dei primi due turni che dovranno essere studiati, quindi, con particolare attenzione.