Oggi i due recuperi. E la classifica sarà veritiera

Il campionato di serie B rimette tutti i conti in ordine. Con i due recuperi di oggi, relativi alla terza giornata d’andata, la cadetteria finalmente potrà offrire una classifica completamente veritiera, dopo i ripescaggi di inizio stagione che avevano costretto alcune squadre a vedersi rinviate delle gare. A scendere in campo (entrambi gli incontri con avvio alle 18.30) saranno i quattro club che attualmente erano indietro di un turno rispetto a tutti gli altri già arrivati a 14. Il primo sarà il duello diretto da Rapuano di Rimini che al Sinigaglia metterà di fronte Como e Lecco. I lariani con un altro eventuale successo volerebbero al terzo posto, subito dietro al duo Venezia-Parma che guida il torneo con 30 punti. L’altra sfida invece sarà quella che al Druso di Bolzano vedrà di fronte Sudtirol e Brescia (direzione di Gualtieri della sezione di Asti). Proprio il secondo dei due confronti indirettamente interesserà l’Ascoli che in classifica insegue le Rondinelle di una lunghezza.