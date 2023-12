Oggi il Massa nell’anticipo. Il Russi con la capolista

Si giocano in questo weekend le gare della giornata n.15 nel campionato di Eccellenza. Si comincia oggi, alle 15, con l’anticipo di Massa Lombarda. Domani alle 14.30 scendono in campo tutte le altre.

Massa Lombarda-Masi Torello. Al ‘Dini e Salvalai’ ci sono in palio punti importantissimi per la tranquillità. I padroni di casa, al 12° posto con 16 punti, difendono il +1 sulla zona playout, ma non vincono da 8 turni. L’occasione è dunque propizia. Il Masi Torello difatti, con 13 punti, è in piena zona playout. Il problema resta però l’attacco, che ha centrato la rete solo 11 volte (3 Fabretti, 2 Innocenti e Magri). Gli estensi, pur privi dello squalificato Molossi, sono reduci dal pareggio esterno di Bentivoglio.

Russi-Sasso Marconi. Al ‘Bucci’ è di scena la nuova capolista, che dunque difende per la prima volta la leadership appena conquista, grazie anche allo scivolone interno del Granamica. I falchetti, dal canto proprio, sono alla ricerca dell’acuto. La formazione di mister Rossi, sesta a quota 22, a -10 dalla prima della classe, è reduce da 5 gare senza vittorie (4 pareggi e un ko). Questo ruolino di marcia ha fatto uscire gli arancioni –solo 1 gol segnato nelle ultime 3 giornate – dalla zona playoff, che ora dista 3 punti. Il Sasso Marconi (5 vittorie di fila, le ultime 4 senza subire reti) scende a Russi, forte del miglior attacco del girone con 29 reti, frutto della ‘cooperativa del gol’, ovvero col contributo di 12 giocatori diversi, dove spicca Jassey (6).

Reno-Diegaro. Scivolato all’11° posto per effetto di 3 ko consecutivi (tutto peraltro per 0-1), la formazione di Sant’Alberto vuole rimettersi in carreggiata. La Reno ha 20 punti; il Diegaro è in zona playout con 15. Per evitare che la classifica si accorci, servirebbe un successo che, comunque, fra le mura amiche, è sempre stato una prerogativa (5 vittorie su 7). Gli ospiti sono reduci da 2 ko di fila, ma in trasferta hanno già fatto bottino pieno.

Sanpaimola-Savignanese. In palio ci sono punti importantissimi. I padroni di casa, al 14° posto con 13 punti, a -3 dalla zona salvezza, nonostante le 9 sconfitte incassate e il peggior attacco del girone (7 reti segnate), hanno dato qualche incoraggiante segno di vita. Stanno peggio gli adriatici, penultimi a quota 11, in zona retrocessione.