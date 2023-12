Oggi il recupero a Vercelli. Il Forte a casa di Crudeli

Si disputa stasera l’ultimo recupero della serie A1 con il Centro Porsche Forte dei Marmi che fa visita al Vercelli di Roberto Crudeli in una gara prevista il 25 ottobre (3a giornata) e rinviata per l’indisponibilità della pista vercellese. Visto che i lavori al Palapregnolato non sono ancora conclusi stasera si giocherà a porte chiuse.

Dopo le voci di problemi economici durante l’estate, che continuano tuttora, la squadra messa a disposizione del tecnico fortemarmino è comunque buona: le conferme di Mattia Verona fra i pali, Tataranni e Neves, gli innesti di Rubio, Orellano (assente da alcune gare), Bergamin e Stefani e i ritorni di Maniero e Cosimo Mattugini portano a un gruppo potenzialmente in grado di mettere in difficoltà anche avversari teoricamente superiori. Dopo un precampionato problematico per l’impossibilità di usare la pista di casa (alcuni allenamenti sono stati svolti in Versilia), in campionato sono arrivate prove in parte contraddittorie e solo 5 punti, frutto del successo di Breganze alla seconda giornata e dei pareggi di Grosseto e Giovinazzo sabato scorso, che relegano i gialloverdi al terzultimo posto, davanti solo alle neopromosse Breganze e Giovinazzo.

Passando al Porsche Centre Forte, i rossoblu, reduci dalla vittoria numero nove, ottenuta domenica contro il Sarzana affrontano il tour de force di fine 2023 con la volontà di ottenere il massimo. Contro la formazione ligure la differenza l’ha fatta un reparto offensivo scintillante che nella seconda parte della ripresa ha raccolto in termini di reti quanto seminato precedentemente. La volontà di portare a casa altri tre punti è quindi tanta, anche se il calendario non concede pause. I prossimi impegni di Gil e compagni, fra campionato e Champions, saranno domenica 10 a Trissino, giovedì 14 in casa con il Barcellona, domenica 17 a Monza e mercoledì 20 in casa con il Grosseto per l’ultima partita del girone d’andata e del 2023.

G.A.