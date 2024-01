Oggi la presentazione di Solbiatese-Ciliverghe. Coppa Eccellenza Lombardia, finale domenica

Oggi pomeriggio alle ore 14:00, presso il Comitato Regionale Lombardia di Milano, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Finale di Coppa Eccellenza Lombardia tra Solbiatese e Ciliverghe a cui presenzieranno i vertici dei due club arrivati all’ultimo atto della competizione regionale che darà diritto alla vincitrice di approdare alla fase Nazionale. La finalissima è prevista per domenica 7 gennaio alle ore 15 allo stadio “Ferruccio“ di Seregno (fino all’età di 17 anni compiuti l’ingresso allo stadio è omaggio, per gli over 17 sarà di 10 euro): la Solbiatese, dopo aver conquistato l’ultimo pass superando in una doppia sfida piena di gol ed emozioni l’Ardor Lazzate, si presenta al grande atto finale senza capitan Dennis Scapinello, operato al menisco prima di Natale, ma forte della bella vittoria per 2-0 nello scontro diretto di Pavia in campionato: con Andrea Rota, che ha preso il posto di Manuele Domenicali a ottobre, la squadra è riuscita a risalire la classifica e portarsi a ridosso della vetta e ora punta dritto al trofeo che il Ciliverghe ha vinto due anni fa battendo in finale il Mapello. La sfida con i bresciani si preannuncia molto equilibrata: i gialloblù vantano un attacco sicuramente più esperto con Triglia (ex Breno) trascinatore assoluto del gruppo, e hanno conquistato la finalissima avendo la meglio sulla Caronnese ribaltando la vittoria di misura dei rossoblù dell’andata con un netto 3-1 al ritorno. Il. Ch.