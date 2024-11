Oggi primo allenamento . Samb, riecco Zoboletti

Alessandro Zoboletti è ufficialmente un nuovo calciatore della Samb. E’ stata messa la parola fine alla trattativa che era slittata di un paio di giorni. C’erano da definire gli ultimi dettagli per la rescissione contrattuale con il Carpi, avvenuta questa mattina in Emilia. Da oggi pomeriggio il difensore classe 2005 si allenerà con Ottavio Palladini dopo i sei mesi passati nel club emiliano in Serie C dove non è mai sceso in campo in questa prima parte di campionato, collezionando solo panchine. Addirittura domenica scorsa non era stato neppure inserito nella distinta consegnata all’arbitro. Zoboletti potrà essere impiegato da Palladini già dalla trasferta di Sora. Stiamo parlando di un elemento molto duttile che può giocare indifferentemente sia sulla corsia destra difensiva he in mezzo a fianco di Gennari con il conseguente spostamento di Zini sulla fascia.

Difficilmente Palladini scombinerà la coppia centrale che si è comportata egregiamente domenica scorsa contro la Vigor Senigallia. Anche perché continuerà a mancare Leonardo Pezzola (out anche l’attaccante Baldfassi e il centrocampista Paolini) che però potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore per il match interno con il Teramo. La dirigenza rossoblù sistemato il tassello difensivo dopo l’uscita di Cantarini, si sta orientando anche su un attaccante che possa fungere da alter ego al capitano Umberto Eusepi che, cioè, abbia le sue caratteristiche fisiche ma soprattutto tecnico-tattiche. Stefano Spagna si è svincolato dalla Civitanovese ed il suo nome nei giorni passati era stato accostato alla Samb. Piace anche il 29enne attaccante del Roma City, Massimo Camilli che per il momento non si muoverà dal club laziale. Intanto prende il via la prevendita dei biglietti per Samb-Teramo di domenica 1°dicembre. "In attesa delle decisioni dell’Osservatorio sulle Manifestazione Sportive – scrive il club del Riviera delle Palme– il primo step riguarderà esclusivamente i settori locali e con il divieto di vendita ai residenti della provincia di Teramo, ad esclusione dei residenti nei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero e Tortoreto che pertanto potranno liberamente acquistare i biglietti nei settori locali". Per quanto riguarda, infine la trasferta di domenica prossima a Sora, al momento sono 380 i tagliandi acquistati dai supporters rossoblù. Ne restano a disposizione 120.

Benedetto Marinangeli