Ok il castelfidardo. Il Monturano va,. Fabbri risponde: finisce in parità

MONTURANO

1

CASTELFIDARDO

1

MONTURANO: Isidori, De Carolis, Muzi (61’ Paniconi), Islami (85’ Curzi), Finucci, Adami, Moretti, Loviso, Tracanna (55’ D’Amicis), Bracalente, Nacciarriti Leonardo (71’ Domi). All. Cuccù.

CASTELFIDARDO: Sarti, Pedini (83’ Fossi), Fabbri, Nacciarriti Luca (72’ Cannoni), Imbriola, Rotondo Filippo, Kurti, Miotto, Nanapere, Guella, Braconi. All. Giuliodori.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 11’ Moretti (Mo), 35’ (rig.) Fabbri (Ca).

Note: ammoniti: Imbriola, Guella, Braconi, Tracanna. Angoli: 1-9. Recuperi: 1’+4’.

Finisce in parità una gara molto combattuta tra Monturano e Castelfidardo. Partono subito forte gli ospiti e al 5’ Braconi raccoglie un cross dalla trequarti e di testa mira il palo più lontano con Isidori che in tuffo devia in corner. Al minuto 11 su incertezza della difesa ospite è Nacciarriti che scodella in mezzo tra una selva di gambe, si inserisce perfettamente Moretti che da due passi mette in rete. Monturano ancora avanti al 17’ con la coppia Nacciarriti-Moretti, ma la spizzata di quest’ultimo è preda di Sarti. Al 34’ si riequilibra il risultato: per un mani in area di Muzi l’arbitro concede il calcio di rigore: calcia Fabbri e fa centro. Nel finale di tempo due volte pericoloso Nanapere, ma in entrambi i casi Isidori risponde da campione. La ripresa si apre con un tentativo di Fabbri, Isidori ancora pronto ad alzare in angolo. Al quarto d’ora tiro a botta sicura di Miotto, ma Islami ci mette una pezza. La gara si accende: al 24’ cross da corner di Loviso e testa di Adami, palla fuori di poco. Al 33’ Domi se ne va sulla destra e mette in mezzo per Moretti che da pochi passi non riesce a superare Sarti. Ancora Monturano al 43’: palla rasoterra di Curzi in area per l’accorrente Bracalente che, a porta spalancata, manca incredibilmente la deviazione vincente. Al 47’ palla gol per gli ospiti, ma un monumentale Isidori riesce a murare il tiro da corta distanza di Fossi.