Ok il porto sant’elpidio. Buratti, esordio flop: il Trodica crolla in casa

PORTO SANT’ELPIDIO

: Battistelli, Ciccalè (4’st De Martino e 28’st Catinari), Stortini; Monserrat, Tartabini, Romagnoli; Emiliozzi, Panichelli, Ferreyra (4’st Wali), Titone, Sejfullai. All. Buratti.

PORTO SANT’ELPIDIO: Finori, Amici, Di Sante; Misin, Carafa, Squarcia; Fuglini (31’st’ Forò), Capiato, Gibellieri (45’st Gabaldi), Carillo (37’st’ T.Vallasciani), Santori (41’st M. Vallasciani) All. Palladini.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 31’ Santori 44’ Gibellieri.

Note: ammoniti Carillo, Panichelli, Titone, Sejfullai.

Il nuovo corso del Trodica comincia malissimo. Forse per l’ultima volta a Villa San Filippo i biancocelesti cadono 0-2 contro un Porto Sant’Elpidio che veniva da 4 turni senza vittoria. Il blitz si concretizza nel primo tempo ed è grave per il Trodica che scivola al quarto posto. Tra una settimana sfida alla Vigor Castelfidardo: saranno 7 giorni lunghi, anche perché la tifoseria aveva polemizzato pubblicamente sia per la chiusura con Lelli che per la scelta di Buratti.