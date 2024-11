Ok L’Imolese ingrana la marcia e sorride

IMOLESE

2

SAMMAURESE

0

IMOLESE: Adorni, Elefante, Brandi, Mattiolo, Gasperoni (24’st Pierfederici), Raffini (30’st Melloni), Ale (45’st De Chiara), Garavini, Vlahovic, Manes (20’st Calabrese), Barnabà (20’st Manzoni). A disp: Gasperini, Guidi, Ballanti, Vasconcellos. All. D’Amore.

SAMMAURESE: Pozzer; Canalicchio (34’st Imoh), Sedioli (37’st Ferrani), Morri, Scanagatta, Manuzzi, Ravaioli (24’st Nisi), Maltoni, Papa (24’st Deshkaj), Pacchioni, Gaetani (34’st Bonandi). A disp. Ravaioli, Arsnijevic, Misuraca, Zela. All. Protti.

Arbitro: Tassano di Chiavari.

Reti: 26’st Pierfederici, 43’st rig. Calabrese.

Note: ammoniti Brandi, Vlahovic, Gasperoni, Pozzer e Canalicchio.

L’Imolese vince, allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi e si gode una settimana al quinto posto solitario. Tutto questo dopo un’altra bella domenica al Galli, arricchita dall’ennesima prova convincente dei ragazzi di D’Amore che, dopo un primo tempo contratto, ingranano la quinta nella ripresa, portando a casa in volata tre punti più che meritati. Pomeriggio di sole, ma con basse temperature al Galli, e anche le squadre appaiono infreddolite all’interno di un primo tempo dove accade poco o nulla. A provarci però con più insistenza è l’Imolese, che al 24’ va vicina al vantaggio con Gasperoni, che servito in profondità da Vlahovic trova la buona opposizione di Pozzer. I rossoblù prendono metri e continuano a premere, ma senza sfondare. Il rientro dagli spogliatoi è un pochino più vivace e anche la Sammaurese comincia a farsi viva, incrociando però un Adorni in gran spolvero, a salvare prima su Ravaioli e poi su Sedioli, evitando lo 0-1. Poi, a metà ripresa, le prime mosse dalla panchina: nell’Imolese dentro Calabrese e Manzoni, mentre Protti si gioca le carte Deshkaj e Nisi.

Ma sono scelte che premieranno esclusivamente i padroni di casa, come certificato una manciata di minuti più tardi. Al 71’, infatti, i due neo-entrati dell’Imolese confezionano il gol che stappa il match, realizzato da Pierfederici, che nello stretto buca Pozzer (1-0). La reazione di Canalicchio e compagni è sterile e, anzi, è ancora la squadra di D’Amore ad andare vicina al bis, con Calabrese che centra il palo dopo al termine di una bella azione corale. Il sigillo definitivo alla gara arrivano a tre minuti dalla fine, quando Brandi viene atterrato in area: rigore e Calabrese dal dischetto spiazza Pozzer inchiodando il 2-0 finale.

Secondo successo ravvicinato contro i giallorossi dopo quello di agosto in coppa e morale sempre più alto: ora la trasferta di domenica al Garilli contro il Piacenza, per continuare a sognare.