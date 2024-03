Only Sport, trasferta delicata

Traferta certamente impegnativa per l’Only Sport Alfonsine, capolista nel girone M di Seconda Categoria in casa dell’Amaranto Castel Guelfo, formazione a ridosso della zona playoff. I punti di vantaggio sul Bagnacavallo, ora secondo, sono però 7 con i biancorossi che hanno già vinto lo scontro diretto con la prima della classe. A sua volta il Bagnacavallo ospita il Centro Erika Lavezzola, sesto e in piena caccia dei playoff: sarà anche duello di bomber con il capocannoniere Camara dei Bagnacavallo (13 gol) e Kaja Gedis per il Centor Erika (12 reti con 6 rigori). Al terzo posto, al momento ci sono appaiate Riolese (che deve recuperare la gara di Palazzuolo) e Vita: la prima sarà ospite del San Rocco mentre la seconda ospita il Borgo Tuliero, entrambe in lotta per evitare i playout. Nel girone N, intanto, si è definita correttamente la classifica dopo la gara Valmontone-Stella Rossa, rigiocata per errore tecnico dell’arbitro e vinta 2-0 dai ravennati grazie anche alla 18ª rete di Fredi Guri, sempre più capocannoniere del raggruppamento. Intanto oggi si gioca l’anticipo Fiumanese-Low Street, ovvero quinta contro quarta con la prima al momento esclusa dai playoff per il distacco di 12 punti dal Marina, secondo. Un successo dei ravennati, probabilmente, sarebbe un addio definitivo alla post season per la stessa Fiumanese. Per le posizioni di vertice, l’imbattuta capolista Vecchiazzano ospita il Godo, penultimo mentre il Marina – comunque staccato di 11 punti – farà visita al Deportivo Roncadello e il San Pancrazio se la vedrà con la Stella Rossa in una gara che vale molto per le posizioni playoff. In coda, per scongiurare i playout, il Porto Fuori deve aver ragione del San Zaccaria, ancora senza vittorie e a -3 in classifica, approfittando delle gare difficilissime di Roncadello e Godo. Programma Seconda Categoria (22ª giornata, ore 14,30). Girone M: Vis Faventia-R. Voltanese. Domani: C. Guelfo-Only Sport, Bagnacavallo-Palazzuolo, Bagnara-C. Erika, Conselice-S. Potito, San Rocco-Riolese, Vita-B. Tuliero. Classifica: Only Sport 47; Bagnacavallo 40; Riolese, Vita 38; Faventia 33; C. Erika 31; C. Guelfo 30; Palazzuolo 28; B. Tuliero, S. Rocco, Bagnara 26; S. Potito 20; Conselice 14; R. Voltanese 9. Girone N: Fiumanese-Low Street. Domani: Dep. Roncadello-Marina, F. Zarattini-Gs Romagna, St. Rossa-S. Pancrazio, S. Zaccaria-P. Fuori, Valmontone-Real, Vecchiazzano-Godo. Classifica: Vecchiazzano 57; Marina 46; S. Pancrazio 43; Low Street 39; Fiumanese 34; Gs Romagna 33; F. Zarattini, St. Rossa 32; Real 26; Valmontone 19; P. Fuori, Dep. Roncadello 18; Godo 10; S. Zaccaria -3.

u.b.