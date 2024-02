Operazione rimonta Reno a caccia di punti

Si giocano domani, alle 14.30, le gare della ventunesima giornata (quinta del girone di ritorno) nel campionato di Eccellenza.

Reno-Vis Novafeltria. Nonostante il ko nel derby di Massa Lombarda, la formazione di mister Ortolani resta la ‘più alta in grado’ nella nostra provincia, dall’alto del suo sesto posto con 33 punti a -3 dalla zona spareggi. Prima di due trasferte consecutive a Pietracuta e Russi, i gialloblù provano a rialzare l’asticella nella tana del ‘Nostini’. L’avversario – al 15° posto con 20 punti, in piena zona playout – è sulla carta abbordabile, ma i risultati delle ultime 4 giornate (vittorie con Masi Torello e Pietracuta; pareggi con Massa Lombarda e Medicina), raccontano di un avversario in grande forma e imbattuto nel girone di ritorno. All’andata, la Reno vinse 3-1 in trasferta. Gli altri 3 scontri diretti sono finiti in parità.

Russi-Pietracuta. Al ‘Bucci’ c’è aria di big match. Ai falchetti, scesi al 9° posto a quota 28, ma comunque reduci da 3 risultati utili consecutivi, tocca infatti un avversario di rango. Il pareggio acciuffato per i capelli col gol di Salomone su rigore contro il Masi Torello, è quantomeno di buon auspicio. Il Pietracuta, una delle rivelazioni di questa stagione, è al terzo posto 37 punti, magari staccatissimo dalla piazza d’onore del Granamica (-10), ma pur sempre in corsa per un posto nei playoff. Tra l’altro, nelle ultime 10 giormate, l’unico ko è stato quello di 15 giorni fa nel pentitissimo derby esterno con la Vis Novafeltria. Il bilancio degli scontri diretti vede leggermente in vantaggio gli arancioni di casa con 2 vittorie 5 pareggi e 1 sconfitta.

Sanpaimola-Massa Lombarda. Al ‘Buscaroli’ di Conselice c’è aria di campanile, ma soprattutto di sfida salvezza. I punti in palio servono infatti ad entrambe per proseguire nel cammino verso la tranquillità. I padroni di casa, presi per mano dal bomber Bonavita (10 reti finora) e reduci dal 2-1 corsaro di Bentivoglio (con tanto di coda polemica e di multa di 150 euro ad entrambe per la rissa finale sugli spalti), sono al 13° posto a quota 25, a +4 sulla zona playout. Le 3 vittorie nelle 4 gare del girone di ritorno hanno determinato la svolta. Anche il Massa Lombarda – un gradino più su, a quota 27 – è annunciato in ripresa, dopo il successo sulla Reno, che interrotto un periodo poco propizio. I numeri dicono che, di fronte, si ritroveranno i due peggiori attacchi del girone B. Il Massa – che all’andata vinse 2-0 con i gol di Magri e Zannoni – ha segnato solo 16 reti, mentre il Sanpaimola appena uno in più. Il bilancio dei 6 precedenti è in assoluta parità: 4 pareggi e una vittoria per parte.

Sugli altri campi: Castenaso-Masi Torello (oggi), Cava Ronco-Medicina Fossatone, Sant’Agostino-Diegaro, Sasso Marconi-Granamica, Tropical Coriano-Bentivoglio. Savignanese-Gambettola rinviata a mercoledì 7 febbraio.