Operazione riscatto. Ravenna, bisogna ripartire

Incidente di percorso o momento di flessione? Il Ravenna lo scoprirà in fretta. È il Corticella – clamorosa rivelazione della passata stagione e outsider molto concreta anche nel campionato in corso – a diventare la cartina di Tornasole dell’undici giallorosso. La formazione felsinea attende infatti il Ravenna domani nella propria tana del ‘Biavati’, dove comunque ha racimolato ‘solo’ 17 punti, contro i 22 delle gare in trasferta.

Nel clan ravennate c’è curiosità per capire se, il pareggio in rimonta di Sant’Angelo Lodigiano e il ko interno di domenica scorsa contro il Fanfulla, avranno conseguenze. La formazione di mister Gadda, che ha la possibilità di un immediato riscatto contro un avversario di rango, è sempre in vetta alla classifica, ma ora ha un solo punto di margine sulla Victor San Marino e 4 proprio sul Corticella. Un po’ tutte le altre sono comunque in agguato, dal Forlì (-5) al Carpi e al Lentigione (-6). Di certo, il campionato è entrato nel vivo. E sono i risultati a sorpresa (ogni domenica ce n’è almeno uno) ad aver rimescolato le carte. Non è la prima volta che il Ravenna segna il passo. Già nella seconda metà del girone di andata, la truppa giallorossa ha conosciuto un paio di situazioni analoghe: ko a San Marino e pareggio ad Agliana nelle due trasferte consecutive fra l’ottava e la nona giornata; tre 0-0 consecutivi contro Forlì, Progresso e Certaldo, fra la tredicesima e la quindicesima giornata. In entrambi i casi, la ‘risposta’ è stata eccellente, con un filotto, rispettivamente, di 3 e 4 vittorie, una dietro l’altra. Nel girone di ritorno però, cambiano le ‘condizioni’ e le motivazioni. Tutto diventa più difficile. I traguardi si avvicinano, e le possibilità per rimediare diminuiscono. Tutte le squadre giocano normalmente in maniera più utilitaristica. La posta in palio, insomma, acquisisce un peso specifico progressivamente maggiore, soprattutto per chi ha qualcosa da perdere rispetto ai programmi. Il Corticella, tanto per restare sulla stretta attualità, lo scorso anno, da matricola, dopo il quinto posto nella regular season, vinse addirittura i playoff, eliminando le favoritissime Pistoiese e Carpi. Un exploit – quello della regualr season – che pare ripetersi quest’anno, con il terzo posto attuale.

Per la sfida di domani (fischio d’inizio alle 14.30; biglietti a 12 euro disponibili direttamente al botteghino dell’impianto di via Shakespeare, nel quartiere Navile), il problema principale è la sostituzione dello squalificato Campagna. Al suo posto giocherà Alluci, che è favorito su Sare. Il giudice sportivo ha appiedato anche lo stesso mister Gadda (sostituito in panchina dal vice Sciaccaluga) e l’attaccante Sabbatani, che ha pagato a caro prezzo lo scambio di ‘complimenti’ con Odalo (tre giornate ad entrambi). Il reparto avanzato è tuttavia quello che desta meno preoccupazioni, visto lo stato di forma dei titolari Diallo e Tirelli, ma anche la condizione atletica di Pavesi e Varriale.