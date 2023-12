Opes, Hurly Burly sgambetta il Bar Nives. Grill Park mette ko anche la Fonderia Zanetti

Disputato l’8° turno nel Girone A. Il Grill Park Ferrara sconfigge 3-0 nello scontro diretto la Fonderia Zanetti, sale a quota 24 e si porta +6 sul gruppone delle 5 seconde che di punti ne hanno

18. Poltronieri segna nel primo tempo, raddoppio di Mantovani in ripartenza nella ripresa e al 18’ la sliding doors che chiude il match: contropiede 3 contro 1 della Fonderia Zanetti, Letizia calcia indisturbato ma la palla rimbalza su entrambi i legni senza entrare; Bigoni si rialza prontamente e serve un assist al bacio a Spettoli che al volo di sinistro spizza e fa 3-0. La Fonderia Zanetti viene raggiunta al 2° posto da: Tabacchi Levigatura Marmi, Infortunistica Carità, Exera e Baracca di Guendalo che vincono i loro rispettivi incontri. Il Tabacchi Levigatura Marmi tiene in partita l’Amedeo Barber Shop fino al 3-2, poi chiude 8-2, in evidenza Dolorati autore di una doppietta. Baracca di Guendalo che contro gli Eroi di Arcadia va sotto, poi 4-1 all’intervallo e 13-5 finale con pokerissimo di Conti e tripletta di Mazzucco; doppiette di Giuliani e Landi per gli Eroi di Arcadia. Exera si porta sul 3-0, 4-1 al riposo e 9-5 conclusivo contro la Termoidraulica Sgarzi: tripletta di Casoni, doppietta di Bassi e reti di Pedarzini, Panzetta, Rubini e Tagliati per Exera; doppiette di Caputo e De Gruttola e timbro di Stojku per la Termoidraulica Sgarzi. Più sofferto il successo dell’Infortunistica Carità: 0-1, 3-2 all’intervallo e 6-3 all’Autocarrozzeria Giudice, doppiette di Barani e Giordano e reti di Esposito e Gennari. Il Koi Sushi la sblocca con la stoccata di Bock, a cui risponde Zikos prima dell’intervallo per il Bar Duomo; 2-1 Koi a metà ripresa di Guidetti. Nel finale il Bar Duomo si butta all’attacco, ma Rossi firma in ripartenza il 3-1. Partita chiusa, anche se allo scadere Torres trasforma il rigore del 2-3. Bar Duomo che scivola al 7° posto con 15 punti, Koi Sushi che sale a 12 e rimane 9° perchè vince anche la Casa dei Materassi che di punti adesso ne ha 13 4-2 all’Asso di Cuori con tripletta di Mari Rolfini e gol di rapina di Casini.

Nel 6° turno del Girone B arriva la prima sconfitta del Bar Nives, per mano dell’Hurly Burly. Ghesini para un rigore a Capita in apertura, ma il Bar Nives passa comunque in vantaggio a metà

frazione con il destro secco di Culi. Nella ripresa l’Hurly Burly assesta un doppio colpo in 4 minuti con Spettoli e Nigrisoli e ribalta il parziale. Il Bar Nives si gioca la carta portiere di movimento a 7’ dal termine: su una brutta palla persa da Nutini, arriva il 3-1 a porta sguarnita ancora di Spettoli. Nel finale la disperazione del Bar Nives frutta il gol del 2-3 con una gran giocata di Armanino. La sconfitta costa il primato al Bar Nives, il Bar La Coccinella opera il sorpasso grazie al tribolatissimo 6-4 all’Autofficina Lodi.