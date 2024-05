Opes Toscana Calcetto. L’Autofficina Salva vince a Iolo. Ora è a un passo dal titolo

Vince ancora l’Autofficina Salva e si avvicina a ipotecare il titolo nel campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. La capolista sui campi di Iolo stavolta supera 4-0 Il Vergè e si porta a quota 66 punti, sei in più della diretta inseguitrice Dinosauri. Quest’ultimi comunque non mollano e continuano ad accarezzare il sogno di potere piazzare il sorpasso nel finale di stagione. La seconda della classe vince infatti anche nell’ultimo turno, col punteggio di 9-4 nel confronto con i Masterfurios. Assoluto protagonista è Calamai che insacca un pokerissimo, seguito dalla doppietta di Rosati e dai gol di Diddi e Signori. Per gli avversari di giornata a bersaglio con una doppietta a testa Capuano e Geloso. Più aperta invece la lotta per il gradino più basso del podio. Per ora la classifica premia I Diavoli dei Balcani, terzi, con quattro punti in più del Real Madrink ma con quest’ultimi che devono ancora disputare un match. Tornando ai Diavoli, fondamentale la vittoria di misura contro il fanalino di coda Divano Kiev. Bali insacca 5 gol, seguito dalla doppietta di Ndreca e dal gol di Cepele. Al Kiev invece non bastano il poker di Cacchiotti e i gol di Nicoletti, Zito e Rexhepaj. Scorrendo risultati e classifica troviamo il 7-4 del Gallotasaray ai danni del Red Lion, con le doppiette di Palumbo, Caligiuri e Arcorio (in gol pure Santini) che vanificano quelle ospiti di Langianni e Bartoloni. Infine da annotare il 4-3 di misura con cui la Casa del Popolo Bacchereto di sbarazza dell’opposizione dello Shakhtar Sacra.