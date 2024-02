Opes Toscana Calcetto. Per i Dinosauri scatta la missione aggancio

C’è l’occasione per l’aggancio al vertice per i Dinosauri nel campionato di serie A di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto. La seconda della classe in caso di successo al campo di Iolo contro il Red Lion c5 riuscirebbe ad agganciare al vertice la capolista Autofficina Salva che invece nell’ultimo turno ha già centrato i tre punti. Sono arrivati con un successo rotondo per 13-1 ai danni del Gallotasaray, fanalino di coda del torneo. A trascinare la capolista sono stati gli otto gol di Sorisi, a cui hanno fatto seguito le marcature di Bloisi, tripletta, Biancucci e Marrone. In ripresa anche i Diavoli dei Balcani, terzi a sette lunghezze dal vertice, e vincenti nell’undicesima giornata di campionato per 5-3 sulla Casa del Popolo Bacchereto. Un’affermazione di peso in ottica podio, visto che la Cdp in caso di vittoria avrebbe piazzato il sorpasso ai danni dei Diavoli e che invece con questo ko si ritrova a cinque lunghezze di ritardo dal gradino più basso del podio. Guardando agli altri match di giornata stasera andranno in scena tre partite ai campi di Iolo dell’Opes: alle 21 Il Vergè contro la Divano Kiev, alle 21.50 il Lesagora contro il Real Madrink e alle 22.30 la sfida fra Kodokan e Shakhtar Sacra.