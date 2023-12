Ordine della Prefettura. Maceratese senza tifosi

Domani la Maceratese giocherà senza tifosi al seguito il match a Campiglione contro il Monturano. Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Fermo che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Macerata.

L’ultima giornata del girone di andata è presentata da Giulio Spadoni, diesse del Monturano e in passato anche della Maceratese.

Castelfidardo-Azzurra Colli: "Il Castelfidardo sta disputando un bel campionato e lo vedo favorito, sebbene l’Azzurra Colli sia una buona squadra che non ha ancora espresso appieno il valore".

Chiesanuova-K Sport Montecchio Gallo: "È uno scontro di alta classifica in cui può uscire fuori un pareggio tra formazioni in salute".

Jesina-Civitanovese: "Sulla carta la Civitanovese è la favorita, però noi abbiamo dimostrato che non ci sono partite scontate (domenica scorsa il Monturano ha pareggiato a Civitanova), in casa la Jesina sta facendo bene dove ha fatto registrare un buon ruolino. È una gara che presenta delle insidie".

Montefano-Urbania: "È una partita che nasce all’insegna dell’equilibrio tra formazioni che hanno attraversato momenti positivi e altri meno. È un match aperto a ogni pronostico".

Monturano-Maceratese: "Il potenziale della Maceratese è differente dal nostro. Noi, a parte la partita contro Chiesanuova quando non ci siamo potuti allenare, abbiamo dato filo da torcere a ogni avversario e proveremo a fare lo stesso contro i biancorossi. Vogliamo giocare le nostre carte per fare risultato contro un avversario quotato".

Osimana-Urbino: "Di fronte squadre molto quadrate, in questo momento mi sembra che l’Urbino stia tirando un po’ il fiato e in questa gara c’è una leggera preferenza per i padroni di casa".

Sangiustese Vp-Mcc Montegranaro: "Si tratta di una partita molto sentita. Il Montegranaro sta disputando un grande torneo a parte le ultime gare, la classifica dice che la formazione ospite è favorita contro una Sangiustese che non ha ancora espresso appieno il potenziale: metterei X2".

Tolentino-Montegiorgio: "Il Tolentino viaggia con il vento in poppa avendo vinto cinque gare di fila dopo il cambio del tecnico e un ridimensionamento tecnico ed economico. I cremisi appaiono favoriti".