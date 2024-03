ORgOGLIO AMARANTO. "A scuola di tifo» con Gucci e Castiglia

Giornate dense di iniziative per Orgoglio Amaranto. Ieri mattina alcuni consiglieri del direttivo del comitato hanno partecipato al secondo appuntamento con "A scuola di tifo", progetto promosso dal Coni per educare i più giovani al tifo. Presente anche l’Arezzo che ha messo a disposizione i calciatori Gucci e Castiglia (nella foto) per parlare ai tanti ragazzi dell’Istituto Comprensivo Vasari. Stasera, invece, il comitato dei tifosi organizza, in collaborazione con il cinema Eden, la proiezione di "A guardia di una fede", film che propone uno spaccato del mondo del tifo organizzato raccontando la storia della curva nord dell’Atalanta e di una delle sue figure più carismatiche, Claudio "Bocia" Galimberti. Seguirà dibattito.