Orgoglio amaranto. Notte da bomber al Pietro Aretino

Si avvicina l’appuntamento con i grandi attaccanti del passato amaranto. Il comitato Orgoglio Amaranto ha in programma un nuovo evento per celebrare il centenario del Cavallino: dopo le squadre di Cosmi, il faccia a faccia con il presidente Manzo, la serata con i direttori sportivi e quella con la squadra di Somma della promozione in B del 2004, lunedì 27 maggio alle ore 21 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia sarà la volta, appunto, di alcuni dei bomber più importanti di diverse fasi storiche del calcio aretino. Tifosi e appassionati avranno quindi modo, a ingresso libero e gratuito, di rivedere giocatori come il "Cobra" Tovalieri, "Albertino" Briaschi, Fabio Bazzani, Corrado "Bobo" Pilleddu, passando per altri nomi che hanno fatto la storia come Abbruscato, Ugolotti e Zampagna, fino a Niccolò Gucci, ultimo goleador in ordine di tempo, capace di segnare dodici reti nella stagione appena conclusa.