ORGOGLIO AMARANTO. Una serata insieme ai grandi bomber

Saranno i grandi centravanti amaranto i protagonisti del quinto appuntamento del cartellone di eventi allestito da Orgoglio Amaranto con il patrocinio del comune. Lunedì 27 maggio, alle ore 21, nel teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia, a sfilare sul palco saranno infatti alcuni dei bomber più amati e apprezzati della storia. Alla serata saranno presenti tanti nomi di varie epoche che hanno dispensato gioie al pubblico amaranto, firmando ricordi indelebili e guadagnandosi l’affetto della gente, che per loro aveva coniato cori d’incitamento personalizzati.

"La storia è qui, una partita lunga 100 anni", racconta momenti emblematici della vita calcistica e sociale dell’Unione Sportiva Arezzo, con i protagonisti delle varie stagioni, per rivivere insieme ai tifosi amaranto le emozioni e il clima di spogliatoio. Nei mesi scorsi sono state organizzate altre serate. L’ingresso è gratuito.