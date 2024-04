Orgoglio. Masini soddisfatto: "Contento del ruolo che sto avendo»

E’ l’unico bianconero con il fazzoletto al collo, Bernardo Masini. Per questo "già dal primo giorno sapeva di avere una responsabilità in più nei confronti della città". Il centrocampista, quest’anno, è riuscito finalmente a vestire la maglia della squadra della sua città e a vincerci il campionato, anche se di Eccellenza. "Sono contento che mi venga riconosciuto un ruolo importante da parte di tutti – ha detto Masini alla Gazzetta di Siena – i numeri non sono i migliori della mia carriera però mi fa piacere sapere di essere stato un giocatore importante per la vittoria finale". E’ stato proprio lui a segnare a Borgo San Lorenzo la prima rete di questa nuova storia bianconera. "È stato il momento più significativo per me – ha sottolineato – è un gol che porterò sempre dentro di me, non è il più bello della mia carriera, ma sicuramente il più importante e atteso, anche perché è arrivato nel giorno del mio esordio con la Robur. Quella rete è servita anche a dare fiducia all’ambiente e ai tifosi". "Quando siamo venuti qua speravamo tutti in un progetto a lungo termine – ha chiuso – nessuno è venuto qui per stare solo una stagione. Voglio restare più a lungo possibile".