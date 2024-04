Orgoglio Prato: continuare a correre: "Sotto con la prova Sant’Angelo"

Chi si ferma è perduto. Con questa filosofia di pensiero il Prato, dopo aver praticamente acquisito la salvezza, si appresta ad affrontare le ultime cinque giornate del girone D di serie D con l’obiettivo di scalare la classifica per chiudere al meglio la stagione, partendo dalla quota raggiunta di 43 punti. E questo vale già dalla sfida di oggi pomeriggio, che lo vedrà impegnato alle 15 allo stadio "Chiesa" di Sant’Angelo Lodigiano, contro il Sant’Angelo, squadra che lotta ancora per evitare complicazioni in ottica play out, anche se veleggia in acque relativamente tranquille con i suoi 37 punti.

Con mister Ridolfi in panchina, nelle ultime 10 giornate, il rendimento dei biancazzurri è di quelli da alta classifica (20 punti, dietro soltanto alla capolista Carpi), ma dalle parti del Lungobisenzio si tende ancora a voler pensare partita dopo partita, domenica dopo domenica, senza lasciarsi andare ad entusiasmi eccessivi: "Nelle ultime partite abbiamo fatto molto bene sotto l’aspetto dei risultati e abbiamo fatto grandi cose. La squadra ha dei valori e lo abbiamo dimostrato. Continuiamo a ragionare pensando ad una gara alla volta per non fermare questo percorso di crescita. Vogliamo i tre punti in palio per concludere il campionato al meglio delle nostre possibilità, dopo un inizio tribolato – commenta Claudio Sciannamè, coordinatore tecnico del Prato -. Per costruire qualcosa di vincente nelle prossime stagioni bisogna iniziare da adesso ad acquisire la giusta mentalità e provare a portare a casa vittorie in ogni campo. All’andata incassammo una brutta sconfitta e quindi vorrei vedere anche un po’ di spirito di rivalsa in campo. Non voglio fare paragoni fra le due fasi della stagione, perché sono due situazioni completamente diverse. Dal mio arrivo in questo ruolo non ho rimpianti. In 10 partite fare 20 punti è sinonimo di un lavoro importante da parte di tutto lo staff, sono numeri da secondo posto in classifica. Non è semplice normalità".

Tra i biancazzurri sicuramente assente il lungodegente Cela, insieme a Gori e Cecchi, che dovrebbero rientrare in gruppo da martedì. Stagione finita per il terzino Bonetti, che dovrà operarsi alla spalla. E’ invece tornato a disposizione il giovane Preci. Nel 4-2-3-1 del Prato conferme fra i pali per Ricco. Laverone tornerà sulla corsia di destra, con Stickler a sinistra e con Angeli e Monticone a comporre la coppia centrale di difesa. In mediana Gemignani (favorito su Gargiulo) e Sadek, con Limberti, Trovade e Bigonzoni che agiranno dietro all’unica punta Moreo. Pronti a subentrare Sowe, D’Agostino, Santarpia. Il Sant’Angelo dovrà quasi certamente fare a meno del terzino Ndianefo Chinweike Michal, squalificato, e dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 così composto: Maglieri; Confalonieri, Uggè, Diop, Eguelfi; Grandinetti, Renda, De Angelis; Lanzi, Gobbi, Mariani. A dirigere il match sarà Gianni di Reggio Emilia, coadiuvato dai due assistenti Spagnolo di Lecce e Mascali di Paola.

