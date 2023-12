"Ottavi di Finale della Coppa Toscana: Quattro Squadre della Provincia di Firenze in Campo"

Si giocano oggi gli ottavi di finale della Coppa Toscana di Prima Categoria. Sono in calendario otto partite e sono impegnate solo quattro società della provincia di Firenze, che si sfidano tra di loro: oggi alle 14,30. L’Albacarraia ospita il Gambassi a Carraia di Calenzano; al "Borchi" di Strada in Chianti si gioca invece la gara tra il Chianti Nord e la Resco Reggello, capolista del Girone D.

Dodicesima giornata in Terza Categoria. Nel Girone A rimane al comando La Lanterna, che nel posticipo di lunedì ha vinto per 3-1 sul campo del Cdr Calenzano. Al secondo posto, staccata di tre punti, la coppia formata da Bibe, che vince in casa per 4-2 con l’Atletico Valdipesa, e Capraia, che sul proprio campo ha superato 3-0 la San Michele Cattolica Virtus. Successo interno anche per la Sestoese, quarta, che ha battuto per 5-0 il Serravalle. Nel Girone B c’è una nuova capolista: la Sales che ha vinto 3-0 con il San Paolino Caritas. Superate la Sandro Vignini Vicchio, che ha pareggiato 1-1 in trasferta con l’Albereta ’72, e il Cavallina, fermato 2-2 casalingo dall’Atletico Figline. Carbonile ha superato 3-0 il Londa e lo ha scavalcato al quarto posto. Nelle altre gare vittorie per Torre a Monte (4-0 con il San Salvi Sancat) e Atletico Impruneta (2-1 con le Sieci). Pareggi 1-1 Rontese-Tosi e Scarperia-Vaglia.