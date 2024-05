"Pagato il calo mentale dopo la rincorsa"

Perdere quando eri riuscito ad arrivare in vetta, e già facevi la bocca a qualcosa di inimmaginabile mesi prima, è tosta. Ma c’è anche chi la sconfitta, per dura che sia, sa accettarla comunque con grande signorilità. È quello che ha dimostrato il ds del Pietrasanta Simone Baldacci che, nonostante quella che lo stesso suo tecnico Giuseppe Della Bona ha definito come "una bella legnata", ha parlato con toni pacati e intelligenti dopo l’imprevista caduta 3-1 a Montemurlo col Viaccia di domenica scorsa. Adesso tutto è tornato solo in mano del Viareggio (60 punti) che domani vince il campionato se: batte il Casalguidi; pareggia e la Real Cerretese (59) non batte il Dicomano; perde, la Cerretese perde a sua volta ed il Pietrasanta (57) non batte il Maliseti. La Cerretese vince il campionato se batte il Dicomano e il Viareggio pareggia o perde col Casalguidi. Si va allo spareggio se: il Viareggio perde, la Cerretese pareggia e il Pietrasanta vince... in questo caso, con le tre squadre a pari punti (60), è spareggio Pietrasanta-Cerretese...e Viareggio terzo; il Viareggio perde, la Cerretese pareggia e il Pietrasanta non vince... così sarebbe spareggio Viareggio-Cerretese.

Baldacci, che cosa è successo domenica scorsa a Montemurlo contro il Viaccia?

"È stata una giornataccia. La partita è stata decisa da una serie di episodi negativi che noi colpevolmente ci siamo creati da soli. Il Viaccia ha fatto la sua partita, giustamente... e tanto di cappello a loro, che la settimana prima erano andati a vincere a Viareggio ottenendo già lì la matematica salvezza eppure hanno onorato il campionato".

Che spiegazione vi siete dati?

"Dopo una lunga rincorsa come quella che abbiamo fatto è fisiologico che possa venire un momento in cui accusi un calo mentale. La differenza poi in queste gare di fine stagione, molto equilibrate, la fa il fatto di passare in vantaggio per primi. Fossimo andati avanti noi 1-0 sarebbe stata tutta un’altra partita. Ma è inutile “piangere sul latte versato“".

E adesso come finirà?

"Il campionato lo vincerà il Viareggio sicuramente. Noi dobbiamo già proiettarci sui playoff... che purtroppo molto probabilmente dovremo affrontare da terzi in classifica. Il nostro obiettivo, escluso il discorso primo posto, era quello di riuscire ad arrivare secondi magari con la forbice di 10 punti attivata sulla quinta così da saltare la semifinale playoff e andare a fare direttamente la finale su campo neutro con 2 risultati su 3 a favore. Ma temo che ormai non sarà più possibile dato che domenica credo proprio che vincerà non solo il Viareggio capolista ma anche la Real Cerretese. Resta comunque la gran cavalcata sotto la gestione Della Bona".

