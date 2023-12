Pagelle. Prestazione incolore in ogni singolo reparto. Si salva solo Marzierli, l’unico a farsi notare Grosseto perde ancora un'occasione, non piace il gioco di Bonuccelli. I giocatori non riescono ad imporre il proprio gioco, soffrono in fase di copertura e non riescono ad offrire velocità alla manovra. Marzierli è l'unico a salvarsi con un gol.