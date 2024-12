Pagliari festeggia il compleanno con un gol. Fucili: "Ha fatto felice lui e il Fossombrone"

Dopo un primo tempo con un nulla di fatto, il Fossombrone nella ripresa va alla doppia marcatura riportando a casa da Isernia tre punti d’oro per la classifica generale. "Anche se a noi – sottolinea il giorno dopo il direttore generale Marco Meschini – piace poco fare resoconti perché ci interessa più parlare di partita in partita, il girone d’andata che si è concluso domenica è estremamente positivo, su diciassette gare escluso una o due partite abbiamo avuto sempre l’atteggiamento giusto, abbiamo affrontato sempre l’avversario a viso aperto e ci siamo sempre fatti rispettare da tutti. L’augurio è quello di avere nel 2025 la stessa fame, complimenti e auguri a tutti alla società, ai ragazzi allo staff tecnico e ai nostri tifosi".

Sulla partita di Isernia il commento è dell’allenatore Michele Fucili: "Vittoria importante su un campo ostico, abbiamo interpretato bene la partita e già nel primo tempo potevamo andare in vantaggio con il palo di Kyeremateng. Nel secondo dopo due occasioni sprecate siamo andati in vantaggio e poi c’è stato il ritorno al gol di capitan Pagliari dopo il grave infortunio. Ci serviva fornire una prestazione del genere e aver anche vinto ci deve servire per ricaricare le pile e prepararci al girone di ritorno, dedichiamo la vittoria anche a Bucchi infortunato nella speranza di riaverlo presto con noi. Un abbraccio anche ai nostri splendidi tifosi che ci hanno seguito in questa lunghissima trasferta". Lorenzo Pagliari ha festeggiato domenica il compleanno nel migliore dei modi: con belle giocate e soprattutto con un gol che ha contribuito a dare il successo alla squadra. Dopo l’intervento ai crociati effettuato nei primi giorni di marzo Pagliari sta tornando alla grande, inserendo preziosi minuti di gioco nel suo percorso e dimostrando di aver sempre in canna il colpo giusto. L’attaccamento alla maglia è un termine che sovente si sente in ambito calcistico ed è associato alle "bandiere" della squadra. L’essenza di tutto questo è proprio Lorenzo Pagliari, classe ’95, nato e cresciuto a pane e pallone a Fossombrone fino a diventarne il capitano. Il Fossombrone termina il girone d’andata al sesto posto ad un solo punto dalla zona playoff, su 17 partite ne ha vinte 7, pareggiate 6 e perse 4 risultando con 25 reti realizzate il terzo miglior attacco del girone. Capocannoniere del raggruppamento con 11 reti è l’attaccante biancoazzurro Francesco Casolla. Amedeo Pisciolini Foto Lorenzo Pagliari capitano del Fossombrone ha festeggiato il compleanno con un gol.

am. pi.