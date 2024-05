Pallone e solidarietà. Domani a Crema la partita “Un sogno nel cuore“. In campo per i disabili e le famiglie indigenti Domani a Crema, la partita di calcio "Un Sogno nel Cuore" sensibilizzerà sull'importanza di aiutare le famiglie con disabilità. Fondi saranno destinati a terapie per chi ne ha bisogno. In campo ex campioni e artisti.