Pallone in rosa. La Primavera dell’Academy torna a mani vuote dal Viola Park

Non arriva il secondo risultato utile consecutivo in terra toscana per le ragazze della Primavera della San Marino Academy. Al Viola Park, la Fiorentina si impone 4-0, inaugurando lo score sul finire di primo tempo con Bedini e nel recupero con Ciabini,

prima di prendere ulteriormente e definitivamente il largo nella ripresa grazie alla doppietta di Di Benedetto. San Marino Academy: Basile; Spataro, Giannotti, Modesti, Ghio (49’ Falvo), Lombardi, Stoico, De Marsico (82’ Luccaroni), Gianni (46’ Penta), D’Angelo (70’ Bruciaferri), Cuciniello (82’ Saruba). A disp.: Blatti, Sardo. All.: Zaghini.

Primavera femminile. Girone 1 (20ª giornata): Hellas Verona-Sassuolo 1-4, Sampdoria-Roma 1-2, Inter-Lazio 9-0, Milan-Juventus 1-1, Prma-Arezzo 2-1, Fiorentina-San Marino Academy 4-0.

Classifica: Roma 46; Sassuolo 43; Inter 42; Milan 41; Juventus 38; Parma 35; Fiorentina 29; Sampdoria 24; Arezzo 18; Hellas Verona 17; San Marino Academy 8; Lazio 4.

Non parte con un risultato amico l’avventura delle Under 17 della San Marino Academy nella fase interregionale. Dopo alcune grosse chances non sfruttate dalle ragazze di Piva, l’Arezzo segna due reti in rapida successione sfruttando altrettanti calci piazzati. Il vantaggio lo firma al 24’ Arena su angolo, il raddoppio al 29’ su palla scodellata in area da calcio di punizione. Nella ripresa le giovani titane non riusciranno a cambiare il vento della sfida.

Under 17 fase interregionale scudetto. Girone 3 (1ª giornata): Fiorentina-Recanatese 5-1, San Marino Academy-Arezzo 0-2, Bologna-Sassuolo 0-4, Cremonese-Parma 0-3. Viaggia verso le semifinali l’Under 17 del Rimini che ai quarti della fase regionale playoff non lascia scampo al Fossolo 76 (5-0). A mettere la firma sulla cinquina sono state Giunta, Rossetti, Vecchione, Dellarosa e Paganelli. Tutto questa nella giornata in cui l’Under 17 della Femminile Riccione ha osservato il proprio turno di riposo. Per rientrare in gioco questo fine settimana quando le biancazzurre se la vedranno con il Modena. Match casalingo contro il San Nicolò, invece, in semifinale per le biancorosse del Rimini.

Under 17 fase regionale playoff: Rimini-Fossolo 76 5-0, Ravenna-Modena 2-3, San Nicolò-Real Salabolognese 1-0. A riposo la Femminile Riccione.