Palmense ko. Il Corridonia festeggia con il gol di Ogievba

1

PALMENSE

0

: Mazzocca, Marinelli, Mariani, Piccinini, Del Moro, Borioni, Garbuglia, Ciucci (46’ Cesca), Cornero (82’ Galdenzi), Ruzzier, Monti (56’ Ogievba). All.: Fondati.

PALMENSE: Osso, Ferri, Gregonelli, Virgili (87’ Cingolani), Silenzi, Marcaccio (75’ Tassi), Nazziconi Matteo, Mauro (75’ Valle), Petrarulo, Biondi (64’ Pelliccetti Edoardo), Nazziconi Francesco. All. Cardelli.

Arbitro: Tirri di Macerata.

Rete: 64’ Ogievba.

Note: espulso al 90’ Nazziconi.

Il Corridonia torna alla vittoria che mancava da 5 turni contro una Palmense a caccia di punti salvezza. È una gara combattuta, non bella, alla fine la spunta la squadra di Fondati abile a capitalizzare una buona opportunità con il neo entrato Ogievba. Poche le emozioni nel primo tempo. Al 27’ è Matteo Nazziconi a far la barba al palo. Un minuto più tardi Cornero non centra la porta sguarnita con una palombella. La rete al 64’ è di Ogievba che raccoglie una ribattuta di Osso su tiro di Ruzzier.

Quintino Pieroni