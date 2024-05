Panchine calde. Mister Brando al Seravezza Pozzi. Figline non cambia

Si stanno delineando le panchine della prossima Serie D, di cui farà parte la Robur. Il Seravezza Pozzi, dopo l’annunciata separazione da Cristian Amoroso, ha affidato l’incarico di guida della squadra all’ex Pianese Lucio Brando (il mister ha allenato sul monte Amiata dal dicembre 2021 al giugno 2022, subentrando a Bacci, passato a fare il secondo): le zebrette, conquistati i play off, uscirono in semifinale. E se il Figline ha confermato Stefano Tronconi, proseguirà in Serie D anche il cammino di Paolo Indiani: agli sgoccioli il rapporto con l’Arezzo, il mister potrebbe sedersi sulla panchina del Livorno, possibilità legata al passaggio o meno di proprietà del club (mercoledì la presentazione del progetto-Locatelli che ha già ottenuto il sostegno di due ‘amaranto doc’ come Igor Protti e Cristiano Lucarelli). Ma, per il veterano degli allenatori, non sono escluse neanche le ipotesi Grosseto (il dg Vetrini lo aveva cercato anche la scorsa estate, Malotti dovrebbe lasciare) e Pistoiese, o meglio Pistoia Fc, la nuova società che nascerà sulle ceneri dell’ex club arancione, fallito ed escluso a campionato in corso, grazie all’acquisizione del titolo dell’Aglianese, acquisizione che gli permetterà di ripartire dalla Serie D.