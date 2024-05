Panchine. Eccellenza, Santoni è il nuovo allenatore del Matelica

L’esperto Giuseppe Santoni è il nuovo allenatore del Matelica. "Sono orgoglioso ed onorato – ha detto il tecnico – di essere stato scelto da una società importante come il Matelica. Dopo la sfortunata stagione appena conclusa mi serviva uno stimolo del genere, ovvero quello di confrontarmi con il massimo campionato regionale". "È una scelta che va oltre il calcio. Insieme con la società – ha detto il direttore sportivo Lorenzo Falcioni – abbiamo valutato vari profili, ma Santoni è quello che serve in questo momento a Matelica".

In Promozione, il Trodica non sta con le mani in mano. Dopo la conferma dell’allenatore Roberto Buratti arrivano quelle dei primi giocatori: il difensore Nicolàs Rodolfo Monserrat, il capitano Alex Berrettoni, il difensore Diego Ciccalè del 2004 e l’attaccante Roman Chornopyshchuk. Nei prossimi giorni continueranno gli incontri con i protagonisti dell’ultima stagione e seguiranno altre conferme. L’idea della società e dello staff tecnico è di confermare per grande parte l’organico che ha tagliato il traguardo dei playoff e arricchirlo con quattro-cinque elementi che possano fare compiere alla formazione il necessario salto di qualità. Sotto questo profilo si inquadra l’interesse del club per il difensore Luca Ciaramitaro, per Simone Gesuè che nell’ultimo campionato ha indossato la maglia dell’Azzurra Colli, per l’attaccante Petrisor Voinea che in passato ha giocato anche con Sangiustese, Recanatese, Samb e poi tante formazioni straniere fino al rientro in Italia con l’Aurora Treia e l’anno scorso ha giocato in Arabia con l’Afif.

Il Casette Verdini riparte con Roberto Lattanzi in panchina. Si dividono dopo sei stagioni le strade tra l’esperto difensore Enrico Finucci e il Monturano. A Potenza Picena si inizierà a costruire il futuro dopo la retrocessione dalla Promozione, l’appuntamento è alle 21 di lunedì alla Sala Boccabianca dove i tifosi e gli appassionati sono chiamati a discutere e a proporre assieme alla dirigenza sul futuro del nuovo Potenza Picena.