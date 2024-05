PANCHINE. Giuseppe Magi sempre più vicino alla K Sport

L’attaccante Pietro Voinea è un giocatore del Trodica. L’allenatore Roberto Buratti può contare su un elemento dalle indubbie qualità, reduce dall’esperienza in Arabia e in passato ha anche giocato con club di categoria superiore. Il Matelica ha confermato Fabrizio Nizi come allenatore dei portieri della prima squadra militante in Eccellenza e responsabile area portieri del settore giovanile. Nei giorni scorsi la società della presidentessa Sabrina Orlandi aveva ufficializzato Giuseppe Santoni sulla panchina del club. I tifosi della Maceratese si ricordano molto bene Giuseppe Magi (foto), allenatore degli Invincibili, che si avvicina sempre più alla panchina della K Sport Montecchio. La Vigor Senigallia riparte con la riconferma di Aldo Clementi. Il Caldarola sta pensando di affidare la panchina a Claudio Eleuteri, nelle ultime stagioni alla guida dell’Elfa Tolentino e dell’Elite Tolentino. Il Camerino ha ufficializzato di avere affidato la squadra all’allenatore Gianluca Giacometti. La Folgore Castelraimondo sta pensando al tecnico Andrea Tiburzi.