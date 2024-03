Panchine. L’Ancona si affida a Boscaglia dopo il ko con i giallorossi

Dopo la sconfitta con la Recanatese l’Ancona ha affidato la panchina a Roberto Boscaglia fino al 30 giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. "Nella mia carriera, nei dilettanti, ho vissuto – ha detto il neo allenatore dell’Ancona – una situazione del genere da subentrato. Ho lottato per la salvezza anche in B. Per quanto riguarda la questione dei moduli non posso dire nulla perché devo ancora conoscere la squadra. Sicuramente non ci saranno stravolgimenti". Sabato la squadra biancorossa riceverà la visita della Spal in una partita importantissima. "L’amico Mimmo di Carlo sa che sarà una battaglia come lo so io. Ci prepareremo al meglio per vincere questa partita. È la nostra prima finale, ma poi ce ne saranno altre. Stimolante per chi fa calcio, i giocatori vivono per queste partite".